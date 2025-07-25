В Англии забастовали 50 тыс. врачей

Около 50 тыс. врачей-стажеров начали пятидневную забастовку в Англии. Она продлится с 7:00 25 июля до 7:00 30 июля.

Забастовку объявили после того, как Британская медицинская ассоциация (BMA), представляющая их интересы, не смогла договориться с правительством о повышении зарплат этой категории врачей. Врачи-стажеры — квалифицированные врачи, получившие университетский диплом и находящиеся в этом статусе в среднем от трех до девяти лет после окончания университета, а иногда и дольше. Как отмечает BMA, на них приходится 25% всех врачей в Великобритании.

BMA требовала повышения зарплат врачей-стажеров на 29%. Она указывала на то, что их реальные доходы снизились за последнее десятилетие и что часто помощники врачей, не имеющие медицинской квалификации, получают больше, чем сами молодые врачи. Правительство же готово повысить зарплаты лишь на 5,4%. Переговоры о повышении выплат продолжались несколько недель, но стороны не смогли договориться. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал врачей-стажеров отказаться от забастовки, потому что она «принесет реальный ущерб» и в итоге «проиграют все».

В прошлый раз масштабные забастовки медработников проходили в Великобритании в 2023 году. Тогда в забастовках с требованием повышения вознаграждений принимали участие врачи, медсестры, сотрудники скорой помощи и другие медработники.

Яна Рождественская