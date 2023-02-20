В Великобритании бастуют более 11 тыс. сотрудников скорой помощи

Более 11 тыс. сотрудников службы скорой помощи Национальной службы здравоохранения Великобритании вышли сегодня, 20 февраля, на забастовку, протестуя против низких зарплат и слишком больших нагрузок из-за острой нехватки персонала. В забастовке принимают участие сотрудники скорой помощи, включая врачей, фельдшеров, медсестер, работников службы приема звонков. Об этом сообщает Sky News.

Сегодняшняя забастовка организована профсоюзом GMB, глава которого Рэчел Харрисон объяснила, что британское правительство уже «больше месяца не ведет сколь-нибудь значимого диалога» с профсоюзами, «ничего не делает и отказывается говорить об оплате труда». Сейчас зарплата врача скорой помощи составляет от £21,7 тыс. у молодых и только начинающих работать до £39,4 тыс. у опытных и давно работающих. Ранее правительство предложило повысить на 4% зарплату работникам этой сферы, на что профсоюзы ответили категорическим отказом, назвав это «значительным снижением зарплаты в реальном выражении». По мнению профсоюзов, повышение должно быть выше уровня инфляции. В январе инфляция в Великобритании составила 10,1% в годовом исчислении.

Кроме того, 1 марта на двухдневную забастовку выйдут медицинские сестры, которых представляет организация Royal College of Nursing. Это уже не первый протест среднего медицинского персонала в Великобритании за последние месяцы. В ноябре 2022 года они провели самую масштабную забастовку за последние 70 лет.

Между тем 15 марта начнется забастовка врачей-стажеров, организованная профсоюзом HCSA. По словам руководства профсоюза, на плечи начинающих врачей легла основная нагрузка ухода за больными из-за острой проблемы нехватки врачей и медицинского персонала. Но этим же молодым врачам за последние десять лет, говорят в профсоюзе, «стабильно урезали зарплату, и сейчас она на 26% ниже в реальном исчислении, чем была тогда». За проведение этой забастовки проголосовали более 97% врачей—членов профсоюза HCSA.

Алена Миклашевская