Почти 500 свободных мест осталось в десятых классах Ярославля

В Ярославле в 10-х классах по итогам первой волны набора осталось 469 свободных мест, из которых 150 в классах без индивидуального отбора. Об этом сообщили в министерстве образования региона, данные актуальны на 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославля свободно 150 мест, в Заволжском — 41, в Кировском — 14, в Красноперекопском — 115, в Ленинском — 45, а во Фрунзенском — 104.

Выпускники девятых классов могут выбрать один из пяти профилей: универсальный, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический или технологический. Список школ, принимающих в классы универсального профиля без индивидуального отбора, размещен на сайтах органов местного самоуправления. Прием в такие классы начнется 28 июля.

Антон Голицын