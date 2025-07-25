Мэрия Кемерова выставил на торги право КРТ микрорайона 12/2 за 29 млн рублей

Администрация Кемерова объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии жилой территории (КРТ) в границах микрорайона 12/2 в Центральном районе. Общая площадь предлагаемых к застройке территорий составляет 14,5 га, следует из документации торгов. Начальная цена лота — 29,6 млн руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 14 августа, итоги планируется подвести 18 августа. Задаток составляет 1,4 млн руб., шаг аукциона — 1,4 млн руб.

Договор о КРТ с застройщиком будет заключен на 10 лет. Ему предстоит снести для застройки микрорайона 99 объектов капитального строительства. В их числе многоквартирные и частные жилые дома, нежилые здания и один магазин. Под снос пойдут здания, расположенные на улицах Кавалерийской, Сибирской, Гвардейской, Иркутской, Свердлова, Соборной, Сибиряков-Гвардейцев, Кирчанова, Пионерском бульваре, а также на переулке Свердлова.

Победителю также необходимо будет предусмотреть строительство двух детских садов на 475 мест, школы на 1600 мест, объекта дополнительного образования на 375 мест, а также районного административного центра с размещением МФЦ площадью не менее 860 кв. м. Максимальная общая площадь всех жилых помещений должна быть не менее 153 тыс. кв. м.

Лолита Белова