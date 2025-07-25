Главой департамента по вопросам работы силовиков в УрФО стал Александр Щибрик

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога назначил начальником департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности в аппарате полпредства Александра Щибрика, сообщили в пресс-службе полпредства. Распоряжение было подписано 22 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Щибрик

Фото: полпредство УрФО Александр Щибрик

Фото: полпредство УрФО

Александр Щибрик родился в 1978 году в Москве, окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА). В 2000 году начал работу юрисконсультом на Уральском электромеханическом заводе («Росатома»). С августа 2000 года по март 2018 года занимал различные должности в следственно-прокурорских органах: так, в 2005 году был назначен помощником прокурора Свердловской области по надзору за деятельностью органов безопасности, в 2008 году — стал территориальным прокурором по приказу Генпрокуратуры РФ. В полпредстве УрФО Александр Щибрик работает с марта 2018 года.

Ранее руководитель администрации президента РФ Антон Вайно назначил помощником полномочного представителя президента на Урале Василия Догдаева, который с 2019 года занимал пост начальника департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности. Господин Догдаев стал третьим помощником полпреда в УрФО Артема Жоги.

Ирина Пичурина