В Кабардино-Балкарии за сутки ликвидировали пожары на 5,2 тысячи «квадратах»

В Кабардино-Балкарии за сутки ликвидировали 15 пожаров на общей площади в 5,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Кабардино-Балкарии Фото: ГУ МЧС Кабардино-Балкарии

По информации ведомства, в селе Яникой на улице Мечиева сгорела кровля жилого дома и временного строения на площади 500 кв. м. Поисково-спасательные работы проводились дважды, на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий специалисты привлекались один раз. Уточняется, что погибших нет, пострадавшими числятся два человека. Всего на происшествия реагировали 95 сотрудников МЧС и 18 единиц техники.

Отмечается также, что на водных объектах происшествий не зафиксировано. На контроле ведомства также находится одна чрезвычайная ситуация, связанная со сходом селевого потока в Эльбрусском районе, о которой ранее писал «Ъ-Кавказ».

Константин Соловьев