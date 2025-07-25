Апелляционный суд не смягчил приговор диверсанту из Новосибирска

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции проверил законность и обоснованность приговора новосибирцу Сергею Кондакову, получившему 10 лет заключения по делу о диверсии на железной дороге. Осужденный просил смягчить назначенное ему наказание, но в этом ему отказали, сообщила пресс-служба суда.

Приговор Сергею Кондакову Новосибирский областной суд вынес в мае 2025 года. По материалам дела, Сергей Кондаков поддерживал переписку с братом своей бывшей жены, проживающим на Украине. Пожаловавшись на финансовые трудности, новосибирец получил от бывшего родственника предложение познакомиться с человеком, готовым помочь с заработком. Впоследствии в мессенджере новый знакомый предложил сибиряку за $500 совершить диверсию на железной дороге.

В ночь на 26 февраля 2024 года Сергей Кондаков поджег релейный шкаф между станциями Иня-Восточная и Мочище (Западно-Сибирская ЖД). Весь процесс он снял на видео, которое через мессенджер отправил вербовщику. За диверсию поджигателю заплатили почти 47 тыс. руб. «Противоправные действия Кондакова создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке движения поездов. ОАО «РЖД» причинен ущерб в размере 575 тыс. 853 руб.»,— говорится в релиз облсуда.

Илья Николаев