Новосибирцу дали 10 лет заключения за диверсию на железной дороге

К 10 годам заключения приговорили жителя Новосибирска Сергея Кондакова за диверсию на Западно-Сибирской железной дороге в феврале 2024 года. Два с половиной года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, сообщила сегодня пресс-служба Новосибирского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как установил суд, Сергей Кондаков поддерживал переписку с братом своей бывшей жены, который проживает на Украине. Пожаловавшись на финансовые проблемы, новосибирец получил от бывшего родственника предложение познакомиться с человеком, готовым помочь с заработком. Впоследствии в мессенджере новый знакомый предложил сибиряку за $500 совершить диверсию на железной дороге.

В ночь на 26 февраля 2024 года Сергей Кондаков поджег релейный шкаф между станциями Иня-Восточная и Мочище (Западно-Сибирская железная дорога). Весь процесс он снял на видео, которое через мессенджер отправил вербовщику. За диверсию поджигателю заплатили почти 47 тыс. руб.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия). «Противоправные действия Кондакова создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке движения поездов. ОАО «РЖД» причинен ущерб в размере 575 тыс. 853 руб.»,— говорится в сообщении суда.

Илья Николаев