Сегодня исполняется 45 лет министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Котяков

Его поздравляет министр экономического развития РФ Максим Решетников:

— Уважаемый Антон Олегович! От всей души поздравляю с юбилеем! С большим уважением отношусь к Вам как к искреннему, неординарному человеку и настоящему профессионалу. Вы никогда не стоите на месте и умеете объединять людей вокруг себя, заряжаете их на достижение нужных результатов. Команда под Вашим управлением даже в сложных и чувствительных вопросах, касающихся тех, кто нуждается в особой заботе государства, всегда находит нужные и справедливые решения. Вы сочетаете в себе способность быть чутким и внимательным к проблемам и заботам людей и при этом управлять одной из самых технологичных служб в стране. И это то, что позволяет под Вашим руководством всей большой команде Министерства труда и социальной защиты России выполнять самые важные государственные задачи, которые ставит президент и председатель правительства. Желаю Вам крепкого здоровья, сил и благополучия. Пусть поддержка родных и близких всегда помогает добиваться новых успехов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»