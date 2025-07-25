За первое полугодие в Петербурге продали 17 автомобилей модели Lada Aura

По итогам шести месяцев текущего года в Петербурге было продано 17 автомобилей модели Lada Aura — около 4% от общего объема регистраций за этот же период в целом по РФ. Такие данные приводит аналитический центр «Автомаркетолог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В настоящий момент петербургские дилеры предлагают около 20 новых автомобилей Lada Aura. При текущем уровне реализации это размер стока на полгода, уточняет Telegram-канал AutoRun SPb. Если говорить о доле бизнес-седана в петербургских продажах Lada, то она в нынешнем году составляет 0,4%.

Автоэксперты предполагают, что нынешний результат продаж Lada Aura в Петербурге связан с небольшим числом корпоративных сделок. В частности, из 17 зарегистрированных в городе автомобилей этой модели только четверть пришлась на юридические лица.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в начале текущего года в общем объеме продаж отечественного бренда в городе доля бизнес-седана Lada Aura составляла менее 1%. В свою очередь, по итогам четырех месяца в Петербурге реализовали лишь десять автомобилей этой модели.

Андрей Цедрик