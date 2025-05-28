За четыре месяца в Петербурге реализовали лишь десять автомобилей Lada Aura

По итогам января-апреля текущего года в Петербурге продано лишь десять новых автомобилей Lada Aura. Таким образом доля продаж бизнес-седана в структуре реализации машин этой модели в городе пока составляет менее 0,5%. Такие данные предоставили в аналитическом центре «Автомаркетолог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как уточняет Telegram-канал AutoRun SPb, сейчас петербургские дилеры по-прежнему предлагают высокие скидки на Lada Aura. Если раньше они достигали 800 тыс. рублей, то сейчас, по данным экспертов, в некоторых автосалонах можно приобрести седан с выгодой 1,15 млн руб.

В целом, если сравнить объем продаж Lada Aura с прежним безусловным лидером сегмента бизнес-седанов, Toyota Camry, то первенство будет не за отечественным автомобилем. Количество зарегистрированных в Петербурге Camry, поставляемых параллельным импортом, составило за четыре месяца года 23 штуки. Японский автомобиль стоит в два раза дороже Lada Aura.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первые два месяца года в Петербурге было продано всего четыре автомобиля Lada Aura.

Андрей Цедрик