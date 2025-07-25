Министра имущества и управляющего делами губернатора Челябинской области арестовали

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова и руководителя управления делами губернатора и правительства Романа Менжинского, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Они пробудут в СИЗО полтора месяца, сообщает пресс-служба суда.

Эльдара Белоусова и Романа Менжинского задержали в Челябинске 23 июля сотрудники УФСБ России по региону. Одновременно в Москве задержали бывшего заместителя губернатора Александра Богашова. Его также отправили в СИЗО. Всех обвиняют по п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий группой лиц из корыстной заинтересованности).

Как сообщал источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, чиновники через подконтрольного директора строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области. Ущерб оценили в 50 млн руб. Был выявлен фиктивный документооборот. Уголовным делом занимается Центральный аппарат СКР.

Виталина Ярховска