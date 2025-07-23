ФСБ задержала бывшего вице-губернатора и главу минимущества Челябинской области

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области 23 июля задержали министра имущества региона Эльдара Белоусова, управляющего делами губернатора и правительства Романа Менжинского, а также бывшего вице-губернатора и экс-главу минимущества Александра Богашова. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эльдар Белоусов и Роман Менжинский задержаны в Челябинске, Александр Богашов — в Москве.

Региональные управления СКР и ФСБ России эту информацию не комментируют.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, фигуранты задержаны в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, должностные лица через подконтрольного директора строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн руб., сообщил источник. Делом занимается Центральный аппарат СКР.

В домах и на местах работы фигурантов проводятся обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.