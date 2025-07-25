Условный срок получила директор турфирмы Кемерова, обманувшая 18 клиентов

Суд Кемерова приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком четыре года директора местного турагентства по делу о мошенничестве. Кроме того, она обязана возместить клиентам причиненный ущерб, сообщает Telegram-канал регионального главка МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что с ноября 2021-го по июль 2023 года в полицию Кемерова обратились 18 клиентов турфирмы. Заявители сообщили, что они прибрели в организации туры в Таиланд, Египет и Турцию, но на отдых так и не отправились. Общая сумма ущерба составила около 2,3 млн руб.

Расследование установило, что обвиняемая заключала с гражданами договоры, а полученными денежными средствами оплачивала путевки ранее обратившихся клиентов. Полиция квалифицировала это как мошенничество (ст. 159 УК РФ). После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд.

Илья Николаев