Объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса в Петербурге вырос на 15%

По состоянию на конец первого полугодия текущего года объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса в Петербурге составил 171 тыс. кв. м, или 2,8 тыс. квартир и апартаментов. По сравнению с концом 2024 года фиксируется увеличение предложения на 6% по площади и на 15% по количеству лотов, сообщили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как отмечают аналитики, рост показателя за шесть месяцев этого года обусловлен в первую очередь большим объемом нового предложения. В годовом выражении объем экспозиции, напротив, сократился на 13% по площади и на 1% по количеству лотов.

В целом за январь-июнь 2025 года на рынок жилья бизнес-класса в Петербурге было выведено семь новых ЖК, общая проектная площадь квартир в которых составила 175 тыс. кв. м, или 3,5 тыс. лотов. В результате объем нового предложения превысил аналогичный показатель прошлого года в 4,9 раза и стал рекордным за последние четыре года.

Средневзвешенная цена предложения в новостройках бизнес-класса по итогам июня 2025 года достигла отметки 501 тыс. рублей за кв. м, что на 23% превышает показатель июня прошлого года. Столь значительный рост обусловлен как выходом на рынок объектов с ценой выше среднерыночной, так и общим удорожанием предложения в уже реализующихся объектах, поясняют эксперты рынка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам первой половины года объем сделок купли-продажи земельных участков под девелопмент на территории Петербурга и Ленобласти составил 19,9 млрд руб. (общая площадь — 80,9 га). Девять из 16 сделок (55 га) по типу будущего строительства относятся к жилой недвижимости.

Андрей Цедрик