С сотрудника Спецстроя взыскано 25 млн руб. по делу о гибели десантников в Омске

Куйбышевский райсуд удовлетворил иск Минобороны РФ о взыскании материального ущерба по делу об обрушении казармы с сотрудника Спецстроя Николая Гашенко. Его обязали выплатить более 25 млн руб. Сумма подлежит взысканию в солидарном порядке с остальными фигурантами дела. Решение не вступило в законную силу, сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».

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Приговор Николаю Гашенко суд вынес в августе 2022 года. Ему назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Как писал «Ъ-Сибирь», обрушение секции в четырехэтажном здании третьего учебного парашютно-десантного батальона произошло 12 июля 2015 года. В здании находились 337 человек. 24 десантника погибли, еще 20 военнослужащих получили увечья.

По версии следствия, здание казармы было построено с многочисленными дефектами в 1970-е годы, а капремонт, проведенный в 2012 году, только усугубил ситуацию. Правоохранители установили, что работы проводились без проектной документации и учета состояния здания.

Всего по делу проходили 11 человек.

Алекснадра Стрелкова