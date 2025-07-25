Аэропорт Сочи возобновил работу

С аэропорта Сочи сняли временные ограничения. Он снова может принимать и выпускать самолеты. Вместе с ним работу возобновили аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Тамбова.

Ограничения, которые длились около двух часов, вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации. До этого в нескольких регионах России объявили об опасности атаки БПЛА, включая Воронежскую, Липецкую и Астраханскую области.