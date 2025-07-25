В нескольких регионах России объявили об опасности атаки БПЛА

Жителей Ставропольского края, Воронежской, Липецкой, Астраханской областей, а также Северной Осетии предупредили о возможной атаке БПЛА. Об этом сообщили руководители регионов. Такое же предупреждение действует в Рязанской области и в Дагестане, сообщил ТАСС. Глава Осетии Сергей Меняйло также предупредил о возможном замедлении работы мобильного интернета в республике.

В регионах Северо-Кавказского федерального округа введен план «Ковер», сообщил господин Меняйло. Его вводят при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. При действии «Ковра» самолеты должны покинуть опасную зону или совершить немедленную посадку. В Росавиации еще не сообщали о приостановке работы аэропортов в округе.