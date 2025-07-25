Новосибирский завод резки металла сократил выручку на 35%

Выручка ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) по итогам первого квартала 2025 года составила 856,6 млн руб., сократив значение на 34,9% к аналогичному периоду прошлого года (1,3 млрд руб. в первом квартале 2024-го). Снижение выручки и себестоимости продукции — на 41% связаны с ситуацией на рынке металла, сообщает эмитент на сайте раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Колосов, Коммерсантъ Фото: Александр Колосов, Коммерсантъ

«Компания снизила объем закупа и перепродажи металла другим обрабатывающим предприятиям из прочих отраслей, в частности энергетической. Это решение было принято для оптимизации операционных процессов и концентрации на более перспективных направлениях. Также в первом квартале 2025 года компания готовилась к запуску нового цеха по производству модульных зданий», — говорится в отчете эмитента.

Чистая прибыль предприятия по итогам первого квартала 2025-го также сократилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 28,1 млн руб. В компании динамику связывают с увеличением управленческих расходов и процентов к уплате «практически в два раза». Кроме того, завод нанимал сотрудников для нового цеха, что «повысило среднесписочную численность персонала, также были открыты новые кредитные линии для пополнения оборотных средств — закупа сырья и материалов для работы на новом оборудовании».

НЗРМ в апреле 2025-го сообщил о запуске цеха по производству модульных зданий. В августе, по сообщению предприятия, цех достигнет плановой мощности. В перспективе доля производства модульных зданий в структуре выручки завода может составить до 25%.

Новосибирский завод резки металла - один из крупнейших металлоперерабатывающих заводов за Уралом. Предприятие основано в 2015 году. По данным ЕГРЮЛ, владельцем компании является новосибирское АО «Альтаир».

Лолита Белова