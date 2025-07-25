В потерпевшем крушение в Приамурье Ан-24 погиб известный хабаровский хирург

Среди трагически погибших в авиакатастрофе в Амурской области 24 июля был торакальный хирург Леонид Майзель из Хабаровской краевой клинической больницы им. профессора С. И. Сергеева. Об этом сообщается в Telegram-канале клиники.

Леониду Майзелю был 71 год. В разные годы занимал руководящие должности — был заведующим операционным блоком, заместителем главного врача по хирургии. Он участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске. Также врач занимался подготовкой врачей и медсестер.

«Имя Леонида Ефимовича широко известно в Хабаровском крае и за его пределами. Он внес значительный вклад в развитие медицины в Хабаровском крае. Всю свою жизнь посвятил делу спасения жизни пациентов»,— говорится в некрологе.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился 24 июля. На его борту находились 42 пассажира и шестеро членов экипажа. Никто из них не выжил. На месте крушения на сопке близ Тынды работают специалисты СКР и Межгосударственного авиационного комитета . Расследуется уголовное дело. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

Подробнее об обстоятельствах авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Рейс обреченных».

Эрнест Филипповский, Хабаровск