На въезде в Ярославль установят светящиеся гербы

На въезде в Ярославль установят световые инсталляции с триколором и гербами России и Ярославской области. Закупку опубликовало государственное предприятие «Ярдорслужба».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз световых инсталляций в Ярославле

Фото: Портал госзакупок Эскиз световых инсталляций в Ярославле

Фото: Портал госзакупок

Всего предполагается повесить 52 комплекта, которые разместят на московской дороге на участке от поворота на Кострому до улицы Калинина. Работы планируют завершить за 21 день после заключения контракта.

Инсталляции будут крепиться на опоры освещения. Они будут представлять собой декоративные фигуры в виде лепестков триколора, под которыми разместятся гербы. Конструкции будут двухсторонними и оснащены ячейками для светового декора. Подача заявок от участников будет идти до 31 июля.

Антон Голицын