Канадских хоккеистов признали невиновными по делу об изнасиловании

Завершился судебный процесс над пятью канадскими хоккеистами. Они обвинялись в совершении сексуализированного насилия над девушкой в 2018 году. Всех спортсменов признали невиновными, передает AFP.

«Я считаю установленным фактом, что заявительница действительно выразила желание вступить в сексуальные отношения с мужчинами», — заявила судья Верховного суда Мария Каррочча в зале суда.

Судебный процесс начался в апреле этого года. Хоккеисты Майкл Маклауд, Кэл Фут, Диллон Дюбе, Картер Харт и Алекс Форментон обвинялись в изнасиловании, совершенном во время вечеринки в честь победы сборной Канады. Обвинение строилось на показаниях потерпевшей, которую в судебных документах называют Е. М. По словам прокурора, каждый из пяти обвиняемых «вступал с Е. М. в половой акт без ее согласия на конкретные действия».

Подробнее о судебном процессе читайте в материале «Ъ» «Канадские хоккеисты попали на скамейку подсудимых».