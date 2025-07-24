Дональд Трамп пожелал Илону Маска процветания

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет разрушать бизнес миллиардера Илона Маска, а, наоборот, желает ему процветания. По словам американского президента, чем больше работают такие компании, как SpaceX, тем больше пользы это приносит США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Hartline-Imagn Images / Reuters Фото: Eric Hartline-Imagn Images / Reuters

«Все заявляют, что я разрушу компании Илона, лишив его части, если не всех, крупных субсидий, которые он получает от правительства США. Это не так! Я хочу, чтобы Илон и все предприятия в нашей стране процветали, более того, процветали как никогда раньше!» — написал господин Трамп в Truth Social.

Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался сразу после того, как миллиардер покинул должность главы Департамента эффективности правительства. Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Президент в ответ заявил, что «самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов,— это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном».