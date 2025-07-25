«Из пламени доносились стоны и крики о помощи»

21 июля 2000 года на военном полигоне «Левашово» под Санкт-Петербургом произошла одна из самых громких авиакатастроф в современной России. Крушение Ми-8Т унесло жизни троих членов экипажа и 16 парашютистов, готовившихся к совместным с Канадой и США учениям. При падении борт взорвался и загорелся. Вывод, сделанный комиссией по расследованию, был однозначный: ошибка пилотирования. Однако сослуживцы командира вертолета отвергали вину офицера. Трагедия произошла в канун Дня парашютиста, который отмечается ежегодно 26 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8



В то утро на аэродроме в поселке Левашово на северной окраине Петербурга, где базировалась 38-й отдельный смешанный авиаполк 6-й армии ВВС и ПВО, через четыре минуты после взлета с 70-метровой высоты упал на землю армейский Ми-8Т (десантно-транспортный вариант многоцелевого вертолета Ми-8). На воздушном судне с бортовым номером 34 находилась часть сборной команды России по парашютному спорту. В нее входили военные спасатели из двух столиц, представители ЛенВО и специалисты Федерального управления авиационно-космического поиска Министерства обороны РФ (МО РФ). Всего 19 человек (в том числе шесть женщин), среди которых были девять старших офицеров.

Экипаж Ми-8Т: борттехник — капитан Маскалев, штурман — капитан Ковтуненко, командир — майор Хлепкин. Через несколько дней, 28 июля, комиссия Минобороны по расследованию причин катастрофы, сделает вывод, что к трагедии привела именно ошибка пилота.

Парашютисты готовились к показательным международным учениям Sarex-Alfa-2000. Но прыгнуть никто не успел. Вертолет упал через четыре минуты после взлета.

В 9:22, поднявшись на высоту порядка 70 м, машина внезапно стала вращаться, а потом заваливаться вправо. Очевидцы утверждали, что в этот момент внутри раздался громкий хлопок, а еще через несколько секунд Ми-8Т рухнул на землю хвостовой частью вниз, буквально рассыпавшись на куски. После этого из разбитых баков хлынуло топливо. Вертолет тут же взорвался, начался сильный пожар.

Первыми к месту ЧП подбежали парашютисты, которые должны были лететь следом, и персонал аэродрома. Пожарные прибыли быстро, но огонь был таким, что находиться рядом с ним было невозможно, вокруг горело топливо и металл, поэтому пена для тушения была неэффективной. «Из пламени доносились стоны и крики о помощи. Но подойти к вертолету никто не смог — он превратился в один большой костер»,— рассказали позже спасатели.

Огонь удалось потушить лишь через два часа. Специалисты МЧС вскрыли автогеном обшивку судна, после чего командование полка, к которому был приписана вертушка, попросило их покинуть территорию аэродрома. Военные, писал тогда «Ъ», заявили: «Мы сами разберемся в причинах».

Среди погибших под Левашово были сотрудница аэродрома «Кубинка», абсолютная чемпионка мира по парашютному спорту Татьяна Осипова и специалист Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Евгения Хамидулина. Установлено, что первая сгорела заживо: ее тело было сильно обгоревшим, опознание проводилось с трудом. Вторая скончалась мгновенно при ударе вертолета о землю.

Татьяна Осипова похоронена на Южном кладбище в Рыбинске Ярославской области. Евгения Хамидулина — в деревне Леониха (Щелковский район, Московская область) рядом с другими погибшими коллегами: подполковником Леонидом Вагановым, капитаном второго ранга Владимиром Степановым и майором Сергеем Епифановым.

Авиаэксперты выдвигали несколько ключевых версий произошедшего. В первую очередь подумали про теракт, однако военные категорически отвергли вероятность взрыва на борту.

Так, комиссия МО РФ под руководством генерал-полковника Анатолия Тарасенко (начальника службы безопасности полетов ВВС) сделала вывод, что причиной ЧП стала ошибка пилота: командир экипажа, майор Сергей Хлепкин управлял вертолетом с предельным взлетным весом на малой скорости и высоте (70–150 м), что привело к режиму «самовращения» (вихревого кольца) и падению. Сам Ми-8Т, по данным Минобороны, был технически исправен.

Сослуживцы майора подвергли критике заключение комиссии. Они называли майора опытным спецом с 1150 часами налета. Кроме того, как рассказал «Ъ» в те дни один из членов аварийной комиссии, пожелавший остаться неназванным, истинной причиной трагедии стало то, что вертолет был перегружен.

Максимальный взлетный вес Ми-8Т, указал собеседник, составляет 12 тонн, семь из которых приходится на саму машину. Воздушное судно было заправлено 3,5 тоннами горючего. Вес 16 парашютистов со снаряжением составлял примерно 1,6 тонн. К этому нужно добавить еще как минимум 200 кг веса трех членов экипажа. Таким образом, подчеркнул офицер, перевес составил всего около 300 кг, но именно это и сыграло роковую роль.

«Я не сомневаюсь, что, если бы в машине было бы на пару-тройку человек меньше, ничего бы не произошло. Ошибку допустили те, кто давал разрешение на взлет»,— заявил он.

Другие эксперты выдвигали техническую версию: некоторые очевидцы слышали хлопок перед падением, что могло указывать на заклинивание редуктора. Говорили и о комплексной причине: перегруз плюс ошибка пилотирования в критических условиях. Однако споры о приоритете факторов продолжаются и по сегодняшний день.

Трагедия на военном полигоне «Левашово» произошла прямо перед Днем парашютиста, который отмечается каждый год, еще с советских времен, 26 июля.

Sarex-Alfa-2000 (Search and Rescue Exercise) были частью серии совместных тренировок по повышению готовности спасательных служб к реальным ЧП. Учения были запланированы на август 2000 года. Помимо России, участниками были Канада и США. Так, парашютисты должны были отработать прыжки в сложных условиях, например в лесной или водной местности, а также совершенствование методов поиска и эвакуации экипажей, включая сценарии аварийной посадки космических аппаратов.

Андрей Кучеров