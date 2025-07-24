Денис Паслер рассказал Дмитрию Патрушеву об итогах посевных работ в регионе

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обсудил с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Патрушевым вопросы развития агропромышленного комплекса и итоги посевных работ в регионе. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев (слева), врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (справа)

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев (слева), врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (справа)

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Денис Паслер сообщил, что Средний Урал успешно завершил посевные работы, засеяв яровыми культурами 470 тыс. га, и является одним из лидеров страны по производству молока. В настоящее время идет активное формирование кормовой базы для поголовья коров.

В сфере экологии, по поручению Дмитрия Патрушева, будет активизировано создание инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами совместно с «Российским экологическим оператором». Планируется ввести в эксплуатацию еще восемь объектов до 2030 года. Кроме того, регион продолжит реализацию проектов по ликвидации свалок, снижению выбросов, очистке водоемов и лесовосстановлению. Ранее в Артинском районе (Свердловская область) ликвидирована несанкционированная свалка отходов площадью 1 тыс. кв.м.,

Напомним, Денис Паслер утвердил порядок предоставления субсидий для подготовки студентов-аграриев, в рамках проекта «Кадры в АПК». Общий объем господдержки составит 24,9 млн руб.

Полина Щуцкая