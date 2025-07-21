Паслер утвердил порядок выдачи субсидий на подготовку аграриев

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил порядок предоставления субсидий для реализации проекта «Кадры в АПК». Он направлен на пополнение сельхозпредприятий квалифицированными работниками, сообщили в департаменте информационной политики.

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Общий объем господдержки составит 24,9 млн руб. Из них 2,1 млн руб. будет направлено на компенсацию части затрат по договорам целевого обучения, 4,6 млн руб. — на оплату проживания студентов-аграрников, и 18,2 млн руб. — на реализацию ключевых проектов в сфере АПК.

Предприятия смогут возместить до 90% затрат на обучение своих работников специальностям тракториста-машиниста, животновода, оператора машинного доения, слесаря сельхозмашин и оборудования. Кроме того, сельхозтоваропроизводители смогут компенсировать затраты на обучение сотрудников, проходящих практику на базе предприятий, и на повышение квалификации, подготовку и переподготовку специалистов для сельского хозяйства.

Из областного бюджета сельхозпредприятия могут возместить до 90% затрат на выплаты «подъемных» молодым специалистам (300 тыс. руб. для специалистов с высшим образованием и 200 тыс. руб. для специалистов со средним профессиональным образованием), которые обязаны отработать в сельскохозяйственной организации не менее трех лет.

Ранее Денис Паслер выделил почти 70 млн руб. для поддержки фермеров и сельхозкооперативов региона. Средства направят на гранты «Агростартап» и компенсацию части затрат на технику и оборудование.

Полина Щуцкая