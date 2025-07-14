В Свердловской области ликвидирована несанкционированная свалка

В Артинском районе (Свердловская область) ликвидирована несанкционированная свалка отходов площадью 1 тыс. кв.м., сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что в 1 км к югу от д. Пантелейково размещена свалка строительного мусора, твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов общим объемом 642 куб. м.

Прокуратура направила представление главе городского округа с требованием устранить нарушения закона, однако мер принято не было. В связи с этим прокуратура обратилась в Артинский районный суд с административным иском о возложении на администрацию Артинского городского округа и Пантелейковскую сельскую администрацию обязанности ликвидировать свалку.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. После вмешательства прокуратуры несанкционированная свалка отходов была ликвидирована.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил выделить 60,8 млн руб. на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной свалки в поселке Новоуткинск. Еще 26 млн руб. будет выделено из местного бюджета.

Полина Щуцкая