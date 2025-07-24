Рок-концерт, фестиваль или лекция

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить концерт рок-группы, услышать симфонический оркестр, побывать на лекции о Константине Коровине или принять участие в Skyfest. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

25 июля в 20:00 в ставропольском клубе «8 правил» выступит рок-группа «Страсть». Концерт будет разделен на два блока: в первом — песни всемирно известной группы Nirvana, во втором — собственные песни русского коллектива.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

26 июля в 16:00 в Кисловодске в концертном зале им. А. Скрябина состоится концерт симфонического оркестра «Звезды Старинного Курзала. По Шекспиру». Под управлением лауреата международных конкурсов Антона Шабурова музыканты исполнят сочинения русских классиков, навеянные сюжетами английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.

Стоимость билетов — 1000 руб. (6+)

26 июля в 18:00 в городском парке культуры Ставрополя пройдет вечеринка Symbol. Это музыкальный проект Никиты Стеблина — смесь электронной музыки, брейкбита и живого звука. С 2019 года Symbol выступает в формате лайв-бэнда: к Никите Стеблину присоединились гитарист Леонид Затагин и барабанщик Иван Амельченко.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

26 июля в 19:00 в пятигорском Театре Оперетты — музыкальный спектакль «Труффальдино из Бергамо». Остряк и балагур нанимается слугой сразу к двум господам, живущим в соседних номерах гостиницы. Он узнает, что один из его хозяев — переодетая в мужской костюм женщина, разыскивающая своего возлюбленного. Второй — тот самый возлюбленный.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

27 июля в 19:00 в Зале им. Ф.И. Шаляпина Ессентуков — опера «Лермонтов-мистерия». Она создана по мотивам поэмы Михаила Лермонтова «Демон» и одноименной оперы Антона Рубинштейна. В горах неспокойно, надвигается буря. На фоне неба, озаряемого вспышками молнии, появляется черная тень. Это — Демон, изгнанный из Рая, презренный Богом и людьми, нигде не находящий покоя. С высоты обозревает он дикий и чудный мир Кавказа…

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» идут показы комедии «Нейробатя». Григорий создает нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Но тестировать уникальное изобретение Грише приходится на собственном отце. Их ждет приключение, которое поможет переосмыслить отношение бати и отпрыска.

Стоимость билетов — от 280 руб. (12+)

Еще одна киноновинка — «Герои анекдотов». Петр обожает короткие смешные истории, которые ему с детства рассказывал отец. Переехав в Москву, герой видит, что его анекдоты вызывают у окружающих недоумение. Над Петей смеются. Таролог и эзотерик Аня откровенно «прикалывается» над новым соседом. Но вот оставленный случайно магический амулет оживляет героев анекдотов…

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

25, 26 и 27 июля кинотеатры продолжат показ фантастической мелодрмы «Плагиатор». Егору 30 лет, он подпевает гостям в караоке, но мечтает о большой сцене и счастливой жизни с Юлей. Дома в шкафу Егор открывает портал в 1991 год. Попав в прошлое, парень начинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая их за свои песни.

Стоимость билетов — от 3220 руб. (16+)

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Чем еще можно заняться

26 июля в 14:00 в пригороде Ставрополя хуторе Егорлыкский откроется Skyfest. В программе фестиваля — прыжки с парашютом на закате, концерт open air с диджеями, фудкорд, запуск фонариков в небо, лазертаг, роуп-джампинг и многое др.

Вход — бесплатный (6+)

27 июля в 16:00 в ставропольском арт-пространстве «Кислород» состоится лекция Виктории Сичинава «Константин Коровин: история человеческой души». Декоратор, писатель, русский импрессионист, педагог, модник и просто душа компании Коровин часто был грустным и рассуждал о несправедливости мира. Но еще чаще живописец видел красоту жизни.

Стоимость билетов — от 200 руб. (12+)

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