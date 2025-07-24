Электронная музыка, танцевальный вечер или венский модерн

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут побывать на концерте электронной музыки, посетить танцевальный вечер или увидеть картины венского модерна. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

25 июля в 23:00 в пространстве Bigroom выступит рэпер Markul. Его произведения, по словам организаторов, состоят из текстов «за жизнь», вокальных вставок и энергичных битов.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

26 июля в 22:00 на сцене Embargo — концерт электронной музыки Trip Festival 2025. На территории загородного клуба разместятся сразу четыре танцевальные арены, будут работать фудкорт, спортивная зона и бассейн. Для VIP предусмотрена зона с летней террасой, рестораном и баром.

Стоимость билетов — от 5000 руб. (16+)

27 июля в 20:00 в джаз-клубе «Эссе» выступит «Квартет Александра Солдатенко». Этот коллектив был основан весной 2023 года для участия в Moscow Jazz Festival. В качестве ориентиров музыканты выбрали таких джазовых гитаристов, как Lage Lund, Mike Moreno и Jonathan Kreisberg. Вдохновляясь их игрой, участники квартета работают над собственным звучанием, стараются привносить в музыку свою индивидуальность.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

25 июля в 19:00 на сцене театра «Человек в кубе» — спектакль-драма «Три высокие женщины» по пьесе английского драматурга Эдварда Олби. Три героини — одной 92 года, второй — 52, третьей — 26 лет. Но, по сути, это один человек в разные периоды своей насыщенной жизни.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (18+)

26 июля в 11:00 на сцене театра «Муха» — спектакль «Онтье». История о безграничной любви, рыбаке и его крохотном острове, окруженном морем воспоминаний.

Стоимость билетов — 1200 руб. (0+)

26 июля в 19:00 в театре «Человек в кубе» — «Повесть о Сонечке». В пьесе по мотивам прозы Марины Цветаевой оживают портреты женщин — ярких, неординарных, с мощным внутренним светом.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы комедии «Нейробатя». Айтишник Гриша создает нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Но тестировать изобретение приходится на собственном отце. Оба отправляются в приключение, которое поможет переосмыслить отношения отца и сына.

Стоимость билетов — от 350 руб. (12+)

Еще одна премьера — «Герои анекдотов». Петя обожает анекдоты, которые ему с детства рассказывал отец. Петр переезжает в Москву, но там его любимый жанр вызывает непонимание. Соседка Аня, увлеченная таро и эзотерикой, считает анекдоты глупыми и смеется над новым соседом. Они ссорятся. Случайно оставленный магический амулет оживляет персонажей анекдотов…

Стоимость билетов — от 320 руб. (16+)

Продолжается показ фантастической мелодрамы «Плагиатор». Егору 30 лет, его работа — подпевать гостям в караоке, но он мечтает петь свои песни и построить счастливую жизнь с Юлей. В собственном шкафу Егор находит портал в 1991 год. Попав в прошлое, он начинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая их за свои.

Стоимость билетов — от 380 руб. (16+)

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Чем еще можно заняться

25, 26 и 27 июля с 10:00 до 18:00 в Ростовском музее изобразительного искусства будет работать выставка «Русское искусство XVIII–XIX вв.». В экспозиции прослеживаются все основные этапы развития отечественной культуры XVIII-XX вв. и светской реалистической живописи, начиная с парсуны атамана Ермака.

Стоимость билетов — 100 руб. (12+)

25 июля в 17:00 в «Парке культуры и отдыха 1 мая» состоится «Танцевальный вечер 60+». В программе — советские шлягеры и хиты зарубежной эстрады.

Вход — свободный (60+)

26 и 27 июля с 10:00 до 18:00 в Ростовском областном музее краеведения можно посмотреть выставку «Климт, вдохновленный Ван Гогом, Моне, Матиссом». Впервые собраны работы, отражающие творческий диалог одного из ярких представителей венского модерна с мастерами своего времени.

Стоимость билетов — от 400 руб. (6+)

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