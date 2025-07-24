Молодой человек утонул в карьере поселка Павлово в Кировском районе Ленобласти

Днем 24 июля очередной трагический случай на воде произошел в Ленинградской области. Молодой человек утонул в карьере поселка Павлово в Кировском районе. О смертельном инциденте сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Поисковыми работами занимались сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга. Спасатели извлекли тело погибшего из воды и передали сотрудникам полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о подростке, который утонул в Пугаревском карьере на окраине Всеволожска.

Также сообщалось, что в водоемах Петербурга на минувших выходных утонули пять человек.

Андрей Цедрик