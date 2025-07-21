Пять человек утонули в Петербурге в минувшие выходные, с начала сезона 19 жертв

С начала купального сезона в городе на Неве утонули 19 человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. За минувшие выходные вода унесла жизни пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

В ведомстве предупредили, что беспечное отношение к вопросам собственной безопасности, купание в необорудованных местах и злоупотребление алкоголем часто становятся причинами трагедий.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Роспотребнадзор признал 24 пляжа в Петербурге непригодными для купания. В Ленинградской области лишь пять пляжей соответствуют санитарным нормам. Это пляжи на реке Бурная, на озерах Отрадное, Раздольное, Снетковское и Царицыно.

Андрей Маркелов