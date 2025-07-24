В Пугаревском карьере под Всеволожском утонул подросток
Подросток утонул в Пугаревском карьере, который находится на окраине Всеволожска в Ленинградской области. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе 47-го региона.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
Сигнал о том, что в водоеме утонул несовершеннолетний, поступил в дежурную часть вечером 23 июля. Водолазы поисково-спасательного отряда достали труп из воды и передали его сотрудникам полиции.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что пять человек утонули в водоемах Петербурга за минувшие выходные.