Капвложения прирастают нематериальным

Свежие опросы компаний Банком России показывают, что во втором квартале 2025 года оценки инвестиционной активности оставались положительными: плюс 2,9 пункта (превышение доли тех, кто увеличивал капвложения, над долей тех, кто их сокращал) против 3,4 пункта в первом квартале 2025 года. «Это указывает на продолжение роста инвестиционной активности, однако более умеренными темпами по сравнению с предыдущим кварталом и в среднем с 2024 года»,— отмечает регулятор, фиксируя, что рост инвестиций замедлился в большинстве видов экономической деятельности, наиболее заметно — в сельском хозяйстве. В добыче же, производстве промежуточных товаров, водоснабжении, транспортировке он, наоборот, ускорился. Респонденты ждут такого же, как во втором квартале, роста капвложений и в третьем, хотя средняя загрузка мощностей во втором квартале снизилась до 78,6% с 79,4% в первом квартале 2025 года.

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Как отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в первом квартале инвестиции в основной капитал «формально продолжили быстро расти» (второй и третий кварталы 2024 года — по плюс 0,3%, четвертый — плюс 1,5%, первый квартал 2025 года — плюс 4,5% к предыдущему кварталу с учетом сезонности). «Как и ранее, эти цифры, скорее всего, связаны с инвестициями в нематериальные активы и очень плохо подтверждаются данными о строительных работах и о производстве инвесттоваров»,— полагают в центре. Измеряемая ЦМАКП инвестактивность (по предложению товаров инвестназначения) после снижения в конце 2024 — начале 2025 года стагнирует вот уже три месяца (см. график), закрепившись на довольно низком уровне. Предложение инвесттоваров в мае было на 6,7% ниже среднемесячного уровня 2024 года (и на 3,9% ниже уровня 2021 года, сезонность устранена). При этом предложение базовых стройматериалов продолжает медленно уменьшаться, а в июне бурно снижалось (см. “Ъ” от 24 июля), а машин и оборудования — очень слабо росло, едва компенсируя предшествующее снижение, замечают авторы расчетов.

По данным ЦБ, среди факторов, ограничивающих инвестактивность во втором квартале, усилилось влияние неопределенности экономической ситуации, недостаточного спроса на продукцию, а также дефицита собственных средств для финансирования инвестиций. В то же время влияние ставок по инвестиционным кредитам и сложностей механизма получения кредитов на инвестиционные цели по сравнению с первым кварталом несколько снизилось.

Артем Чугунов