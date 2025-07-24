Бывшего вице-губернатора Челябинской области арестовали за превышение полномочий

Басманный районный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 30 дней бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашева. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы. На такой же срок отправили в СИЗО министра имущества региона Эльдара Белоусова.

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Чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий. Вместе с ними фигурантом проходит управляющий делами губернатора и правительства региона Роман Менжинский.

Следствие считает, что должностные лица организовали незаконную стройку оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора. Работы вела аффилированная строительная компания. Стоимость комплекса превысила 50 млн руб. Также фигуранты вели формальный документооборот, чтобы скрыть характер и объемы работ.

Александра Богашова и других чиновников задержали 23 июля. Силовики провели обыски на рабочих местах фигурантов. По инкриминируемой статье (ст. 286 УК) им грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чиновнику нашлось дело в бане».

Никита Черненко