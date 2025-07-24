Теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
14-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл китайца У Ибина, занимающего 243-ю строчку мирового рейтинга. Таким образом, он вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Вашингтоне, открывающего серию соревнований на американском харде. Призовой фонд состязания составляет приблизительно $2,4 млн.
Даниил Медведев
Фото: Manon Cruz / Reuters
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Соперником Даниила Медведева по четвертьфиналу станет победитель матча между британцем Дэниелом Эвансом и французом Коррентеном Муте.
Турнир в Вашингтоне продлится до 27 июля. Действующим победителем соревнования в мужском одиночном разряде является американец Себастьян Корда.