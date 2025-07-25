Не больше четырех больничных в руки

Минздрав РФ подтвердил намерение отправлять на специальную врачебную комиссию тех граждан, которые берут больничный чаще четырех раз за полгода. Пересмотреть это решение просила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и потом заявляла, что ведомство отказалось от этой идеи. Однако Минздрав настаивает, что дополнительная проверка частого оформления листков нетрудоспособности позволит выявить скрытые проблемы со здоровьем граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Минздрав РФ снова сообщил о намерении внести изменения в порядок формирования листка нетрудоспособности (заявление есть в распоряжении “Ъ”). Напомним, впервые об этой инициативе стало известно в декабре 2024 года. Обнародованные тогда поправки к ведомственному приказу предполагали, что врачи (а также фельдшеры и стоматологи) должны в ходе приема проверять наличие у пациента листков нетрудоспособности за последние полгода. Если выяснится, что гражданин был на больничном более четырех раз (за исключением ухода за больным родственником, реабилитации и при получении заместительной почечной терапии), его направят на специальную врачебную комиссию. Она подробно изучит его медицинские документы и при необходимости скорректирует лечение.

В феврале 2025 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила министра здравоохранения Михаила Мурашко расширить список исключений, в частности, для инфекционных заболеваний, требующих изоляции или представляющих опасность для окружающих. Также она призвала учесть необходимость оформления больничных в период беременности.

В апреле на сайтах региональных министерств здравоохранения появился новый вариант документа, где уже не было нормы о проверке количества больничных. Это «обрадовало» Ирину Яровую: она заявила со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Андрея Плутницкого (с которым она лично контактировала), что порядок оформления больничного листа остается прежним.

Однако из свежего заявления Минздрава от 24 июля следует, что ведомство фактически вернулось к первоначальной формулировке (хотя никакого проекта приказа ведомство вчера не публиковало), не изменился даже список исключений.

В ведомстве считают, что дополнительное внимание врачей к ситуации частого оформления листков нетрудоспособности «позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста».

Министерство утверждает, что комиссия поможет не только выявлять симптомы заболевания на ранней стадии, но и «благодаря активным профилактическим мероприятиям» возвращать к профессиональной деятельности работников из «групп риска» по конкретным заболеваниям. Также Минздрав сослался на данные Социального фонда России о том, что инициатива коснется лишь «около 1% от общего количества сформированных листков нетрудоспособности».

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович на всех этапах поддерживала идею Минздрава. Она предлагает смотреть на инициативу не как на попытку «ограничить кого-либо в правах», а как на реальную заботу о здоровье граждан. «Да, действительно, станет сложнее злоупотреблять уходом на больничный без оснований. А очень сильно больным людям точно не надо опасаться, что их в чем-то хотят ущемить, уж точно не надо,— уверена госпожа Попович.— Потому что, если человек так часто берет больничный, значит, его здоровьем нужно заниматься прицельно. И Минздрав должен по крайней мере знать, на кого обращать внимание. Люди часто наплевательски относятся к мониторингу своего здоровья, а с помощью такого инструмента их можно будет по крайней мере выявить».

Наталья Костарнова