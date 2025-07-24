Путин встретился с губернатором Архангельской области

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Архангельскую область встретился с губернатором Александром Цыбульским. Встреча прошла в Северодвинске в рамках совещания по развитию подводных сил Военно-морского флота России (ВМФ).

На совещании с губернатором президент подчеркнул, что у России «должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски», сообщают на сайте Кремля.

Господин Цыбульский также сопровождал президента на церемонии поднятия флага над атомным ракетным подводным крейсером «Князь Пожарский».

Сегодня Владимир Путин прибыл в Архангельскую область с рабочим визитом, чтобы встретиться с губернатором на совещании и поучаствовать в торжественном поднятии флага.