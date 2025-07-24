Путин прилетел в Архангельскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, передает корреспондент «РИА Новости». Там глава государства планирует встретиться с губернатором региона Александром Цыбульским и провести совещание на тему развития подводного флота.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Северодвинске Владимир Путин посетит церемонию поднятия флага над атомным ракетным подводным крейсером «Князь Пожарский». Это пятая подлодка, построенная по модифицированному проекту 955А («Борей-А»).

«Князь Пожарский» построен на заводе «Севмаш», входящем в состав ОСК. Первый выход в море он совершил в июле 2024 года во время заводских ходовых испытаний. В августе 2024-го главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявлял, что российский флот должен был получить «Князя Пожарского», а с ним и еще одну подводную лодку, «Архангельск», до конца года.