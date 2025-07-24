Умер актер и рестлер Халк Хоган

Американский актер и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года. О его смерти сообщает TMZ. По данным портала, приехавшие в дом рестлера по вызову медики диагностировали у него остановку сердца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Carlson / AP Фото: Chris Carlson / AP

Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа) родился 11 августа 1953 в городе Огаста, штат Джорджия. Начал карьеру в 1977 году, но стал знаменитым после подписания контракта с World Wrestling Federation (ныне WWE) в 1983 году. Образ американского героя сделал его иконой рестлинга 1980-х годов. Хоган был хедлайнером восьми из первых девяти шоу WrestleMania и пять раз становился чемпионом WWF.

В 1993 году Хоган перешел в WCW, где шесть раз выигрывал титул чемпиона мира в тяжелом весе. Он трижды закрывал главное событие WCW — Starrcade, включая самое прибыльное шоу в истории компании в 1997 году. В 2002 году Хоган вернулся в WWF и в шестой раз выиграл титул неоспоримого чемпиона. В 2005 году он был введен в Зал славы WWE, а в 2020 году — в составе «Нового мирового порядка». В 2015 году Хоган покинул WWE из-за скандала, но вернулся в 2018 году после извинений.

Вне ринга Халк Хоган также добился успеха в кино и на телевидении. Его первая роль была в фильме «Рокки 3» в 1982 году. В последующие годы он снялся в нескольких фильмах и телевизионных шоу, включая «Гром в раю».