Суд в Москве отправил в СИЗО бывшего вице-губернатора Челябинской области

Басманный районный суд Москвы 24 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю губернатора Челябинской области Александру Богашову, обвиняемому в превышении должностных полномочий (п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум два месяца, сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Александра Богашова 23 июля в Москве задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ. Одновременно в Челябинске были задержаны министр имущества региона Эльдар Белоусов и руководитель управления делами губернатора и правительства Роман Менжинский.

Как сообщал источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, должностные лица через подконтрольного директора строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн руб. Был выявлен фиктивный документооборот. Уголовным делом занимается Центральный аппарат СКР.

Эльдар Белоусов и Роман Менжинский были этапированы в Москву для избрания меры пресечения.