В Екатеринбурге возник стихийный мемориал в честь Оззи Осборна

Импровизированный мемориал в честь рок-музыканта Оззи Осборна, умершего в возрасте 76 лет, его поклонники организовали в Екатеринбурге рядом с памятником The Beatles. На стене развесили фотографии музыканта, возложили цветы и записки со словами прощания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стихийный мемориал в честь Оззи Осборна рядом с памятником The Beatles в Екатеринбурге

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Стихийный мемориал в честь Оззи Осборна рядом с памятником The Beatles в Екатеринбурге

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

О смерти музыканта 22 июля сообщила его семья. Предположительно, ее причиной стала болезнь Паркинсона, с которой рокер боролся последние 20 лет.

Оззи (он же Джон Майкл) Осборн — основатель и вокалист рок-группы Black Sabbath. Родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме (Великобритания). Благодаря широко известным альбомам «Paranoid» и «Masters of Reality» закрепил за собой звание «Крестного отца хэви-металла». По данным музыкального сервиса Spotify на 24 июля, у только у песни «Paranoid» более 1 млрд прослушиваний.

За 17 дней до смерти Оззи Осборн провел в Бирмингеме прощальное выступление «Back to the Beginning», которое собрало более 40 тыс. зрителей. В концерте приняли участие 16 приглашенных групп, включая Metallica, Pantera, Anthrax, Slayer, Mastodon. Выручка от мероприятия составила более $190 млн, которые будут направлены на благотворительные цели — в хосписы, детские больницы и фонд по борьбе с болезнью Паркинсона Cure Parkinson's.

Сергей Зубарев