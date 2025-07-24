Театр для людей и нейросетей

В августе Центр современной драматургии (ЦСД) открывает в Екатеринбурге свой 8-й сезон спектаклем «Увидеть Байконур и умереть» в режиссуре Ярославны Шастиной. В новом сезоне театр анонсировал не только такие постановки, как «Три сестры», «Лолита», «Индийские сказки», но и представление, созданное с помощью нейросетей для единственного зрителя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Центр современной драматургии откроет новый сезон 1 августа спектаклем «Увидеть Байконур и умереть» по пьесе Натальи Дашевской в режиссерской постановке Ярославны Шастиной. В центре сюжета — молодой человек, который должен покинуть страну как можно быстрее. По словам авторов, главное послание пьесы звучит так: «быть человеком значит сохранить самое важное внутри себя».

Центр современной драматургии (ЦСД) создан в 2009 году в Екатеринбурге уральским драматургом и режиссером Николаем Колядой. С 2018 года располагается на территории бывшего рыбзавода на улице Малышева, где ставятся эксперименты без цензуры и правил, которые зрители смогут увидеть на расстоянии вытянутой руки. В репертуар подбираются произведения современных авторов, как известных, так и начинающих. Спектакли создаются молодыми уральскими режиссерами, драматургами, актерами, музыкантами и художниками. Среди спектаклей: «Трудно быть Богом», «Кто боится Вирджинии Вульф?», «Сережа очень тупой», «СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад», «Петровы в гриппе и вокруг него». С 2018 года ЦСД руководит Антон Бутаков.

В сентябре Центр современной драматургии покажет премьеру «Лолиты» в постановке руководителя ЦСД Антона Бутакова. По его словам, это не просто пересказ романа Владимира Набокова, а сложнейший психологический конструктор — зрителей ждет спектакль-исследование, беспощадный взгляд на границы дозволенного, природу одержимости и муки совести.

«"Лолита" — блистательный фокус морального престидижитатора: вы входите судьей, а выходите — сообщником. Современный взгляд, слепой к игре теней, яростно швыряет в стекло камень праведности — и тогда осколки, сверкая, складываются в единственную истину: гений не искушает, а испытывает. Испытывает вас»,— ранее рассказал Антон Бутаков в интервью «Ъ-Урал».

Осенью, в ноябре, в ЦСД ожидается еще одна премьера — спектакль кинорежиссера Алексея Федорченко «Индийские сказки». «Настоящие мастера индийского танца, чье искусство наполняет зал гипнотической пластикой и ритмом, воссоздали атмосферу восточного чуда»,— рассказали в пресс-службе ЦСД.

Одним из главных событий сезона станет новый спектакль Антона Бутакова «Три сестры». Постановка будет показана за пределами ЦСД — на площадке культурного центра «Урал» 15 апреля 2026 года. Впервые в истории Центр современной драматургии сыграет спектакль на большой сцене, вмещающей более 500 зрителей. С помощью художника Оксаны Столбинской из Санкт-Петербурга Антон Бутаков в «Трех сестрах» показывает авторское видение чеховской классики.

«Наша главная задача — чтобы этот уникальный взгляд на Чехова увидел и прочувствовал весь город. Мы создаем спектакль, который сочетает художественную смелость с подлинной зрительской притягательностью»,— пояснил Антон Бутаков.

В предстоящем сезоне ЦСД намерен запустить новый проект с использованием нейросетей — «НейроТеатр», где единственный зритель увидит спектакль, приготовленный специально для него искусственным интеллектом. «Это революционный эксперимент на стыке искусства, технологий и предельно личного опыта. Концепция, где зритель увидит спектакль, написанный нейросетями только для себя, не имеет аналогов в мире»,— подчеркнули в пресс-службе ЦСД.

Создатели вдохновлялись перформансами Марины Абрамович и тенденциями к иммерсивности и партисипаторности, где зритель является участником. Над индивидуальной работой для одного заказчика будет задействована творческая группа, состоящая из драматурга в тандеме с нейросетью-ассистентом, пары актеров для создания камерности, психолога. Время создания спектакля будет составлять от нескольких недель до двух-трех месяцев. «Перфоманс нельзя будет фиксировать на камеру, что создает интимное и исчезающее произведение искусства, существующее лишь в момент встречи актеров и одного зрителя. Единственным носителем такого спектакля становится память»,— пояснили в пресс-службе ЦСД.

Виктория Биц