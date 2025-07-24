Курорт под обломками

В ночь на 24 июля системы ПВО отразили массированную атаку БПЛА над Адлерским районом Сочи и федеральной территорией Сириус. В Сириусе обломки беспилотника упали на нефтебазу и вызвали пожар, который вскоре ликвидировали. В Адлере обломки дрона упали на автомобиль, в результате чего пострадали 11 человек, погибли две сотрудницы Федеральной пассажирской компании (ФПК) и был тяжело ранен инспектор ДПС. В аэропорту Сочи задержаны десятки рейсов, стабилизация расписания займет до двух суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

В ночь на 24июля в небе над Адлером и Сириусом была отражена самая массированная за всю историю Сочи атака украинских беспилотников. Согласно сообщению Минобороны РФ, ПВО начали свою работу около 20:40 23 июля, отбой беспилотной опасности был дан по всему побережью Краснодарского края около 3:00-3:30 24 июля. Всего, по официальным данным, над Черным морем было сбито десять БПЛА, над Краснодарским краем — семь.

По сообщениям корреспондентов «Ъ-Сочи», с вечера 23 июля были слышны хлопки в различных районах Сочи — в Адлере, Хосте, Дагомысе, Веселом и на территории Сириуса.

Сирены воздушной тревоги работали в нескольких районах. По сообщениям из соцсетей, туристов в гостиницах просили спуститься в укрытия или на подземные этажи, в ряде отелей отключали свет, закрывали доступ на крыши и к бассейнам. Местные власти просили жителей и гостей Сочи и Сириуса не приближаться к окнам и не выходить на улицу без необходимости.

«На улице почти никого не было, затем начали выходить люди, кто-то снимал происходящее на телефон. В чатах писали, что подвалы открыты. Несколько семей сели в машины и уехали. Позже выяснилось, что у соседей на верхнем этаже выбило стеклопакет — предположительно, от взрывной волны»,— передает корреспондент «Ъ-Сочи» Андрей Куценко.

По словам очевидцев, отдельные хлопки продолжались до 2:00. Сразу после завершения атаки на местах начали работу аварийные службы и специалисты.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Адлерском районе обломки одного из беспилотников упали на автомобиль, в котором находились сотрудники поездной бригады ФПК. Погибли две женщины, еще троих работников госпитализировали. В общей сложности пострадали 11 человек, в том числе сотрудник ДПС.

«Инспектора санавиацией доставили в краевую больницу. Врачи диагностировали у него осколочные ранения бедра и обеих голеней. Состояние пациента средней степени тяжести, стабильное»,— сообщили в краевом оперштабе. Там же добавили, что еще с ранениями госпитализировали четверых человек, остальным — оказали амбулаторную помощь.

Обломки второго дрона упали на здание нефтебазы на федеральной территории Сириус. По словам главы администрации федеральной территории Дмитрия Плишкина, в результате удара произошло возгорание. Он призвал жителей и гостей Сириуса воздержаться от поездок по побережью и не публиковать фото и видео последствий атаки.

«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ – привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность. Важно доверять только официальным источникам информации»,— прокомментировали в оперативном штабе Краснодарского края.

К 03:10 Дмитрий Плишкин сообщил об отмене угрозы воздушной атаки над Имеретинской низменностью. Экстренные и коммунальные службы, по его словам, продолжили работу на местах. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале в 3:30, что угрозы с воздуха больше нет, а вся городская инфраструктура работает штатно. «Прошу жителей и гостей города сохранять спокойствие»,— написал градоначальник.

Глава Сочи и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразили соболезнования семьям погибших и поручили оказать помощь пострадавшим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение продолжением ударов по гражданской инфраструктуре и заявил, что армия принимает меры по усилению ПВО и снижению рисков для населения.

На фоне атаки были введены ограничения в работе международного аэропорта Сочи. По информации пресс-службы воздушной гавани, в ночь на 24 июля был временно приостановлен прием и отправление рейсов. Это привело к массовым задержкам: по состоянию на утро, 28 рейсов отклонялись от расписания при вылете и столько же — при прилете. Средняя задержка составила от двух до пяти часов. Максимальное отставание зафиксировано у рейса SU2976 в Тюмень — 17 часов. Задержки затронули как внутренние направления, так и международные — в Анталью, Стамбул, Бодрум, Тбилиси, Батуми и Шарм-эль-Шейх.

В аэропорту задействовали все службы для разгрузки ситуации. Пассажиров информировали через онлайн-табло и консультантов, работали зоны отдыха, комнаты матери и ребенка, пункты питания. Южная транспортная прокуратура сообщила о контроле за соблюдением прав пассажиров, организовала выездной прием и горячую линию. По оценке воздушной гавани курорта, стабилизация расписания займет до двух суток.

Мария Удовик