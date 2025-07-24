В Рыбинске начался ремонт театра

В Рыбинском драматическом театре начался капитальный ремонт, который затронет технические помещения. Об этом сообщил мэр Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков Фото: Дмитрий Рудаков

Работы начались с цехов и гаража, где создаются и хранятся декорации. Здесь не было ремонта с момента открытия театра, что создало неудобства для декораторов и технического персонала.

В цехах и гараже уже демонтировали старую систему отопления, которую заменят на новую. Подрядчик готовит фасады к ремонту, для чего сняли ворота гаража и разобрали пол. В ближайших планах — ремонт костюмерных и гримерных.

Финансирование проекта поступает из федерального, регионального и местного бюджетов в рамках нацпроекта «Семья». Ремонт рассчитан на два года и будет проходить поэтапно.

На время работ театр переехал в комплекс «Авиатор», где артисты начнут новый сезон. Для зрителей готовят спектакль по пьесе Чехова «Лебединая песня» в постановке Алексея Серова. Также запланирована премьера комедии «Салон красоты» по пьесе Алексея Щеглова, над которой работает Сергей Закутин. Премьеры запланированы на осень.

Антон Голицын