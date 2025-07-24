Стрелявшего из лука в охранниц завода отправили под стражу до 22 сентября

Маляра одного из заводов на улице Курчатова, который ранил из лука двух сотрудниц охраны, отправили под стражу до 22 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Как ранее писал «Ъ-СПб», инцидент случился днем 23 июля. Рабочий по имени Александр, ранее привлекавшийся к ответственности за хулиганство, ушел с работы в половину одиннадцатого утра. Для этого ему пришлось пролезть под турникетом.

В ответ охранницы заблокировали карточку-пропуск, что взбесило молодого человека. В итоге 39-летний петербуржец вернулся к месту происшествия на двухколесном транспорте, попутно уничтожив шлагбаум.

Следом он подошел к КПП и убедился, что не может пройти. Далее в дело пошел лук, купленный на одном из маркетплейсов. Стрелы от него вонзились в оппоненток. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Андрей Маркелов