Пострадавшие от стрел маляра работницы завода находятся в реанимации

Состояние работниц завода на улице Курчатова, пострадавших от стрел 39-летнего маляра, оценивают как тяжелое и крайне тяжелое, сообщает «Фонтанка». Обе находятся в реанимации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент случился 23 июля на проходной. Работник предприятия, ранее привлекавшийся к ответственности за хулиганство, попытался уйти с работы в половину одиннадцатого утра. Он не дождался своей очереди и пролез под турникетом. По этой причине его пропуск заблокировали.

Во втором часу дня беглец вернулся на велосипеде и снес шлагбаум. Следом агрессор подошел к КПП и убедился, что не может пройти. Затем он достал лук и начал стрелять в 51-летнюю начальницу смены режимной группы и 65-летнюю дежурную.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Сейчас он находится под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Андрей Маркелов