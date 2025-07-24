Международные резервы России за неделю сократились на $1,6 млрд

Международные резервы России на 18 июля составили $683,7 млрд. Об этом сообщил Банк России.

По данным регулятора, 11 июля международные резервы страны составляли $685,3 млрд. К 18 июля они сократились на $1,6 млрд.

Международные резервы — это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

3 июля международные резервы России достигли исторического максимума. Их объем тогда составил $687,7 млрд.