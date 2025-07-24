Руководитель Ставропольской прокуратуры представил прокурора Кочубеевского района
Руководитель Ставропольской прокуратуры Юрий Немкин представил прокурора Кочубеевского района Тимофея Павловича Барушева, назначенного на должность приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21 июля 2025. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Фото: Преесс-служба прокуратуры Ставропольского края
По информации источника,Т имофей Барушев, 1993 г.р., уроженец с. Шпаковского Ставропольского края. В 2017 году окончил ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» по направлению подготовки «Юриспруденция». Служит в органах прокуратуры с 19 марта 2018 года, прошел путь от помощника прокурора города Невинномысска до заместителя прокурора г. Ессентуки.