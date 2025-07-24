Евросоюз пригрозил ограничить китайский импорт, если КНР не откроет рынок для ЕС

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может снизить уровень открытости для китайского импорта. По ее словам, ЕС будет вынужден пойти на такую меру в том случае, если Китай не предоставит европейским компаниям более широкие возможности для выхода на китайский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

«В отличие от других крупных рынков, Европа сохраняет свой рынок открытым для китайских товаров. Это отражает нашу давнюю приверженность торговле, основанной на правилах. Однако Китай не настолько открыт (для Европы. — "Ъ")»,— сказала госпожа фон дер Ляйен журналистам после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине (цитата по Reuters).

«Нам нужно увидеть прогресс в этом вопросе, потому что без прогресса Европейскому союзу было бы очень трудно поддерживать нынешний уровень открытости»,— добавила она.

Глава ЕК отметила, что китайская сторона выразила готовность предоставить более широкий доступ на свой рынок.

Осенью 2024 года ЕС повысил пошлины на китайские электромобили, закрепив максимальную ставку на уровне 35%. Китай расценил это как акт протекционизма и объявил об ответных мерах. С тех пор стороны неоднократно вводили ограничения на импорт в отношении друг друга. На фоне новой тарифной политики президента США Дональда Трампа СМИ и эксперты допускали сближение КНР и ЕС. Однако, как показали итоги визита в Европу главы китайского МИДа Ван И в начале июля, значительно сблизить позиции сторонам так и не удалось.

Китай — крупнейший торговый партнер Евросоюза по импорту и третий — по экспорту. По данным Евростата, страны Евросоюза в 2024 году экспортировали в Китай товары на сумму €213,3 млрд, импортировали — на €517,8 млрд. Годом ранее Китай нарастил экспорт в страны ЕС на 3%. В то же время поставки из Евросоюза в Китай сократились на 4,4%.

Подробнее об отношениях Китая с ЕС — в материале «Ъ» «Сближение Китая и Евросоюза дало осечку».

Анастасия Домбицкая