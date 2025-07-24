«Локомотив» отправил четверых игроков в фарм-клуб

Ярославский «Локомотив» отправил в фарм-клуб четырех хоккеистов: нападающего Илью Роговского и защитников Ярослава Лабуткина, Ивана Пирогова и Андрея Малявина. Об этом сообщает Yarnews.

Илья Роговский провел прошлый сезон в лиге Британской Колумбии за «Лэнгли Ривермен», где набрал 35 очков в 39 матчах. В Молодежной хоккейной лиге он также показал хорошие результаты, набрав 151 очко в 200 играх.

Ярослав Лабуткин дебютировал во Всероссийской хоккейной лиге за «Молот», сыграв 26 матчей и сделав 6 голевых передач. Андрей Малявин вернулся из-за океана в прошлом году и заключил пробный контракт с «Локомотивом», после чего отправился в Пермь. В сезоне 2024/2025 он провел 37 матчей за «Молота», набрав 8 очков.

Иван Пирогов много играл в Молодежной хоккейной лиге, где провел 193 матча, забросив 6 шайб и сделав 29 передач. Прошлый сезон стал для него дебютным на взрослом уровне, где он набрал 3 очка в 39 матчах.

Антон Голицын